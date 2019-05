Güstrow : Schwimmlager der Sportjugend

von svz.de

31. Mai 2019, 05:00 Uhr

Die Sportjugend Landkreis Rostock führt auch in diesem Jahr ein Schwimmlager in den Sommerferien durch. In der Woche vom 6. bis 12. Juli gibt es noch freie Plätze. Untergebracht sind die Kinder in Zelten auf dem Gelände des Freizeitbades „Oase“ in Güstrow. Wer noch Lust hat, meldet sich bitte bis zum Montag, 3. Juni, unter der Telefonnummer 0152/54121761 oder schreibt eine kurze E-Mail an kifasfvguestrow@t-online.de. Alle weiteren Informationen gibt dann Christiane Mende.