Laage : Schwerer Unfall auf der A 19

Kleintransporter kracht auf einen Sattelzug / 50 000 Euro Schaden.

von Frank Liebetanz

30. Mai 2019, 05:00 Uhr

Derzeit ist die Richtungsfahrbahn Rostock der Autobahn 19 zwischen den Anschlussstellen Laage und Kavelstorf voll gesperrt. Grund sind Aufräumarbeiten nach einem Verkehrsunfall.

Gegen 7 Uhr war ein 30jährige Fahrer eines Kleintransporters kurz hinter der Anschlussstelle Laage ungebremst auf einen auf dem Standstreifen stehenden Sattelzug aufgefahren. Der Transporter ist im Frontbereich stark deformiert, der Fahrer schwer verletzt. Ersthelfern befreiten ihn aus dem Fahrzeug, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Auch der Sattelzug weist erhebliche Schäden auf. Seun Fahrer blieb unverletzt. Er war gerade damit beschäftigt gewesen, Betonteile wieder zu sichern.

Ein Sachverständiger war vor Ort, die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung.„Die Umstände weisen darauf hin, dass der 30-Jährige am Steuer eingeschlafen sein könnte“, so die Polizei. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Vollsperrung der Autobahn wird voraussichtlich bis weit in die Mittagsstunden dauern.