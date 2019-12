Jördenstorf : Schwere Brandstiftung in Flüchtlingsheim

Mann aus dem Iran droht sich anzuzünden.

von svz.de

18. Dezember 2019, 16:24 Uhr

Großeinsatz von Sicherheits- und Rettungskräften gestern in der Gemeinschaftsunterkunft in Jördenstorf: Gegen 11 Uhr ging über den Sicherheitsdienst des dortigen Flüchtlingsheimes die Meldung ein, dass ein 45-jähriger Bewohner aus dem Iran sich anzünden wolle, wenn er seine Familie nicht sofort sehen dürfe. „Hintergrund ist, dass die Frau mit den Kindern vor kurzem in einer anderen Unterkunft untergebracht wurde, um die familiäre Situation zu entspannen“, informiert Kristin Hartfil, Sprecherin der Polizeiinspektion Güstrow. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst kamen zum Einsatz.

Mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr wurde daraufhin vor Ort das taktische Vorgehen besprochen, so Hartfil weiter. Die anderen Heimbewohner wurden evakuiert und in der nahen Sporthalle untergebracht. „Der Mann, der sich in seinem Zimmer aufhielt, war sehr emotional. Die Einsatzkräfte konnten zudem Benzingeruch wahrnehmen“, erklärt die Polizeisprecherin.

Als plötzlich die Rauchmelder angingen, hielt die Feuerwehr den Wasserschlauch von außen ins Zimmer und es erfolgte eine Notöffnung durch die Polizei. Der 45-Jährige konnte überwältigt und eine weitere Feuerausbreitung der bereits brennenden Bettlaken verhindert werden. Der ärztliche Dienst des Landkreises ordnete die Einweisung des Mannes in ein Krankenhaus an. „Eine Anzeige wegen schwerer Brandstiftung wurde aufgenommen und der Kriminaldauerdienst war zur Spurensicherung vor Ort“, so Hartfil. Es waren die freiwilligen Feuerwehren aus Jördenstorf und Groß Wüstenfelde im Einsatz.