von svz.de

28. Juni 2019, 05:00 Uhr

In Jabelitz findet am Sonnabend die neunte Scheunenparty auf dem Hof von Landwirt Martin Vorbeck statt. Los geht es um 20 Uhr. Bereits am Nachmittag findet ein Orientierungsmarsch für mehrere Jugendfeuerwehren statt.