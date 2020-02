Sanierungsgebiet kleiner

Teile der Weststadt in Güstrow aus „Altstadt“ werden wieder herausgelöst

von Eckhard Rosentreter

07. Februar 2020, 05:00 Uhr

Das Sanierungsgebiet „Altstadt“ wird wieder etwas kleiner. Die Güstrower Stadtvertretung hat in der kommenden Woche neu über einen Beschluss aus dem Jahr 2018 zu befinden, nach dem der Sonnenplatz und Teile der Besserstraße, der Krückmannstraße und der Straße Zu den Wiesen das Sanierungsgebiet erweitern sollten. Hintergrund waren seinerzeit unter anderem Diskussionen um die Belastung von anliegenden Grundstückseigentümern an den sogenannten Straßenausbaubeiträgen. Mit der Aufnahme der Straßen in das Sanierungsgebiet müssten nicht mehr die Ausbaubeiträge entrichtet werden, sondern Ausgleichszahlungen für die Wertsteigerung der Häuser an einer sanierten Straße, die wegen des hohen Förderanteils im Sanierungsgebiet im Regelfall geringer ausfallen. Inzwischen hat das Land MV die Straßenausbaubeiträge aber abgeschafft. Offiziell heißt es, die Substanz der anliegenden Häuser würde die Notwendigkeit für die Bereitstellung von Städtebaufördermitteln nicht begründen, sondern lediglich der Zustand der Straßen. Allerdings waren die vorbereitenden Untersuchungen für die Gebietserweiterung auch noch nicht abgeschlossen, eine Genehmigung für den Verfahrensweg durch das Land stand noch aus.