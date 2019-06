von svz.de

05. Juni 2019, 05:00 Uhr

Am Pfingstsonntag von 11 Uhr an lädt Britta Matthies zu Betrachtungen und Gesprächen in die „Kleine Galerie“ des Güstrower Schlosses ein. Die Künstlerin ist selbst mit einer Radierung in der Sonderausstellung „Vom Wesen der Linie“ mit Druckgraphik aus der Kunstsammlung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vertreten.