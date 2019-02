Güstrow : Rock-Legenden im Konzert erleben

SVZ verlost zweimal zwei Karten für „Rock Legends live in Concert“ in der Sport- und Kongresshalle

von svz.de

19. Februar 2019, 20:18 Uhr

Einmal jährlich sollen künftig Rocklegenden die Bühne in der Güstrower Sport- und Kongresshalle zum Beben bringen, so verspricht es der Veranstalter. Zum Auftakt am Sonnabend, 2. März, kommen gleich drei Rock-Legenden aus England nach Güstrow. Freunde guter handgemachter Musik sollen bei dieser Mischung auf ihre Kosten kommen und SVZ-Leser haben Glück, denn heute verlosen wir zweimal zwei Karten für „Rock Legends live in Concert“.

Um 20 Uhr beginnt das Konzert für alle Classic Rock und Oldie Fans mit dem britischen Glamrock-Urgestein T.Rex, der Oldie-Band der 70er und 80er Jahre The Rubettes und einer der erfolgreichsten Pop-Bands der 60er und frühen 70er Jahre Dozy Beaky Mick & Tich.

T. Rex zählen zu den bekanntesten Namen des Glamrock. Anfang bis Mitte der 70er Jahre verzeichnete T. Rex weltweit mehr als 20 Charthits die bis heute zu den Klassikern der Musikgeschichte gezählt werden.

Der Stil der Rubettes prägte eine ganze Generation. Sie sind weltweit bekannt für ihren ausgefeilten mehrstimmigen Gesang und für ihre unverwechselbaren Bühnenoutfits und die spektakulären Shows.

Zwischen 1965 und 1969 feierten Dozy, Beaky, Mick & Tich ihre größten Erfolge. Sie belegte damals mehr Wochen-Platzierungen in den Charts als die Beatles. Zu ihren Hits zählen„Hideaway“, „Zabadak“ und „Last Night in Soho“.

Wenn Sie diese britischen Rock-Urgesteine auf der Güstrower Bühne erleben wollen, rufen Sie heute an und sagen das Stichwort „Rock-Legenden“.