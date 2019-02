Güstrow : Ringvorlesung startet wieder

von svz.de

20. Februar 2019, 19:18 Uhr

Am 7. März startet die bereits dritte Auflage der öffentlichen Ringvorlesung „Kriminalwissenschaften, die Wissen schaffen“ in der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes in Güstrow. Diplom-Kriminalist Uwe Rüffer aus Berlin wird um 19.30 Uhr im großen Hörsaal über das Thema „Lügen Lügensignale“ referieren. Neben den Studenten und Auszubildenden sowie Polizeivollzugsbeamten sind auch weitere Interessierte zu der Ringvorlesung eingeladen. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es folgen zwei weitere Termine im Frühjahr: Am 4. April um 19.30 Uhr heißt das Thema „Gewaltbereite Fußballfans“ und am 23. Mai um 19.30 Uhr „Ein Rechtsvergleich verdeckter Ermittlungen in den USA, Deutschland, Frankreich und Italien“.