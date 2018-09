L37 bei Krakow : Reparatur dieses Jahr nicht mehr

Planungen laufen aber bereits

von Eckhard Rosentreter

04. September 2018, 11:45 Uhr

In diesem Jahr wird die enge Stelle auf der L37 zwischen Krakow am See und Charlottenthal wohl nicht mehr repariert. Die Planungen laufen aber bereits, informiert Ralf Sendrowski vom Straßenbauamt Stralsund auf SVZ-Nachfrage. Die Straße ist seit Wochen nur einspurig befahrbar, da unter der Fahrbahn Aushöhlungen festgestellt wurden. Über die Ursache sei man sich noch nicht schlüssig. Nur eins sei klar: Mit dem angrenzenden Kiestagebau habe der Schaden nichts zu tun, so Sendrowski.