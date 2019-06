von svz.de

26. Juni 2019, 05:00 Uhr

Eine Rechtsberatung zu sozialen Fragen biete der Sozialverband heute von 9 bis 11 Uhr in der Geschäftsstelle Clara-Zetkin-Straße 7 in Güstrow an. Ob noch ein Termin frei ist, erfährt man unter Telefon 03843/682087.