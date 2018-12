Sabel : Puppenspiel bei Kinofreunden

von Eckhard Rosentreter

07. Dezember 2018, 23:00 Uhr

Zu einem Puppenspiel „mit Sturm und Musik und ganz viel Schnee“ laden die Kinofreunde Sabel am heutigen Sonnabend ein. Ab 16 Uhr gibt es für alle Großen und

Kleinen, für die Jungen und junggebliebenen Alten eine „Schöne wilde

Weihnacht“ mit Sabine Zinnecker vom Dorftheater Siemitz. Inhalt: Ole wohnt mit seiner Großmutter in einem kleinen Haus tief im Wald. Ausgerechnet in der Nacht vor seiner Hochzeit mit Lowis stellen sich ganz unerwartete Gäste bei ihm ein. Es stürmt und schneit wie wild in dieser Winternacht und es ist so kalt wie noch nie. Ob Ole noch zur rechten Zeit zu seiner Lowis kommen wird? Geeignet ist das Stück für Kinder ab 4 Jahre, der Einlass beginnt 15.30 Uhr.