Prüzen: Brand eines ehemaligen Rinderstalls

von Ben Kendal

01. August 2019, 06:40 Uhr

Bei einem Brand eines ehemaligen Rinderstalls in Prüzen im Landkreis Rostock wird der Schaden auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Ursache des Feuers am Mittwochabend war zunächst unklar, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Donnerstag mitteilte. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten war die angrenzende Bundesstraße 104 mehrere Stunden lang in beide Richtungen gesperrt. Insgesamt waren 103 Feuerwehrleute und zehn Löschfahrzeuge im Einsatz. In dem Gebäude wurden laut Polizei zuletzt landwirtschaftliche Maschinenteile und Strohballen gelagert.