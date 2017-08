Müllproblem in Güstrow : Plötzlich war die Lösung ganz einfach

vergrößern 1 von 1 Foto: Caroline Weißert 1 von 1

Seit Monaten stinkt den Anwohnern eine viel zu selten geleerte und zudem überdimensionierte Müllpresse an der Gemeinschaftsunterkunft in der Hamburger Straße (SVZ berichtete gestern). Betreiber und Anwohner hatten sich in den vergangenen Monaten mehrfach an den Landkreis gewandt und um eine Lösung des Problems gebeten, denn die Gerüche und Fliegen belästigten hier inzwischen jeden. Zunächst war eine monatliche Entleerung versprochen worden – doch es passierte nichts. Für Anwohner, wie Ursula Brause aus der angrenzenden Straße Sandberg, frustrierend.

Darum wandte sie sich an die SVZ. Nach dem gestrigen Artikel folgt nun die erlösende Nachricht. Landkreis und Gemeinschaftsunterkunft haben eine Lösung gefunden. „Die Müllpresse wird abgemeldet. Stattdessen wird ein größerer Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von 1100 Litern aufgestellt. Dieser wird alle 14 Tage geleert“, informiert Manuela Hamann vom DRK, das die Gemeinschaftsunterkunft in der Hamburger Straße betreibt.

von Caroline Weißert

erstellt am 25.Aug.2017 | 05:45 Uhr