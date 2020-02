Kritzkow : Platz für Häuser

B-Planänderung schafft neue Möglichkeiten.

von Regina Mai

17. Februar 2020, 05:00 Uhr

Im Dreieck zwischen Bundesstraße und Zehlendorfer Weg in Kritzkow sind gerade Sträucher beschnitten worden. Ansonsten ruht hier seit vielen Jahren still der See. Eine Änderung des Bebauungsplanes soll neue Chance eröffnen, dass das Dreieck mit Wohnhäusern bebaut werden kann. Die Laager Stadtvertreter stimmten dem Vorhaben zu.

Bisher ist der Bereich neben Möbelhaus, Tischlerei und Bowlingbahn als Mischgebiet ausgewiesen, eine Wohnbebauung ist also nur im Zusammenhang mit der Ansiedlung eines Gewerbeunternehmens möglich. Nachfragen in dieser Hinsicht gibt es schon seit Jahren nicht, also soll der Passus gestrichen werden, schlug die Verwaltung vor. Das hätte den Vorteil, dass eine Bebauung des Wohnparkes endlich abgeschlossen werden könnte. Das würde den Wohnwert des Gebietes insgesamt steigern, weil keine Beeinträchtigungen von weiteren Gewerbeansiedlungen ausgehen können. Platz sei noch für sieben bis acht Baugrundstücke.