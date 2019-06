New York/Güstrow : Plakatpreis für Rambow

Bunter Totenkopf als Verbindung zu Karl Lagerfeld: Dessen Philosophie war, dass das Leben nach dem Tod bunt weitergehe und alle Menschen gleich sind.

von Eckhard Rosentreter

04. Juni 2019, 13:04 Uhr

Platinum Award von Graphis New York für den Güstrower Gunter Rambow, diesmal nicht für ein Opernplakat. Dieses Plakat ist Teil einer durch die ganze Welt reisenden Postershow, die Mirko Ilic in New York initiiert hat. Designer wurden eingeladen, ihre Sicht zu Toleranz als Plakat einzureichen. Einzige Bedingung: Das Wort „Toleranz“ erscheint in der jeweiligen Landessprache. Mit dem bunten Totenkopf sehe er sich in Verbindung mit Karl Lagerfeld, der auch als Plakatesammler bekannt war, erklärt Rambow. Dessen Philosophie war, dass das Leben nach dem Tod bunt weitergehe und alle Menschen gleich sind.