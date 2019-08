Güstrow : Pilates für Anfänger

von svz.de

21. August 2019, 07:23 Uhr

Pilates gilt als ganzheitliche, meditative und entspannende Trainingsmethode, die Körper und Geist ins Gleichgewicht bringt. Wer alle Muskelgruppen kräftigen und dehnen möchte, hat demnächst immer donnerstags ab 17.45 Uhr im Awo-Familien-, Freizeit- und Lernberatungszentrum in Güstrow die Möglichkeit dazu. Anmeldungen und nähere Informationen sind ab sofort telefonisch unter 03843/ 842400 oder persönlich am Platz der Freundschaft 3 in Güstrow möglich.