Güstrow : Physio-Fitness bleibt an altem Standort

von Jens Griesbach

14. November 2018, 09:45 Uhr

Beim Wochenend-Interview mit Andy Haensch (SVZ, 10. November 2018) ist unserer Zeitung ein Fehler unterlaufen. Andy Haensch zieht nicht, wie berichtet, am 1. Januar 2019 mit der Physio-Fitness-Praxis in die Speicherstraße 29 in Güstrow um. Physio-Fitness bleibt am jetzigen Standort in der Ernst-Thälmann-Straße 6. Haensch zieht jedoch als Personal-Trainer und Ernährungsberater in die Speicherstraße 29 in der Physiotherapie im Speicher in Güstrow ein.