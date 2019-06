Güstrow : Philharmonie im Theater

von svz.de

05. Juni 2019, 05:00 Uhr

Am Freitag gastiert die Neubrandenburger Philharmonie zum zehnten Philharmonischen Konzert im Güstrower Ernst-Barlach-Theater. Von 19.30 Uhr an erklingen, unter der Leitung von Generalmusikdirektor Sebastian Tewinkel, Rachmaninows Klavierkonzert Nr. 3 d-Moll op. 30 sowie eine Auswahl aus den Ballett-Suiten von Sergej Prokofjews „Romeo und Julia“. Als Solist tritt Bernd Glemser am Klavier auf.