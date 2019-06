Güstrow : Pathologisches Glücksspiel

von svz.de

13. Juni 2019, 08:39 Uhr

Die meisten Menschen sehen im Glücksspiel eine Form der Unterhaltung, andere wiederum verlieren die Kontrolle. Sie leiden unter einem unwiderstehlichen Verlangen, immer wieder spielen zu müssen. Dies zieht oftmals gravierende Folgen im persönlichen, familiären oder beruflichen Umfeld nach sich. Spielsüchtigen können Selbsthilfegruppen eine große Hilfe sein. Hier kommen Betroffene zusammen, die sich gegenseitig unterstützen und motivieren möchten. Der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (Kiss) der Diakonie Güstrow liegen Anfragen zur Gründung einer Gruppe in Güstrow vor. Es ist nun geplant, diese ins Leben zu rufen. Interessierte wenden sich an die Kiss bei der Diakonie Güstrow, Telefon 03843/ 7761037 oder E-Mail an kiss@diakonie-guestrow.de.