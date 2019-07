von svz.de

22. Juli 2019, 06:48 Uhr

Zu einem Orgelkonzert wird morgen um 19.30 Uhr in den Güstrower Dom eingeladen. Christopher Stembridge aus Italien möchte den Abend an den Orgeln des Domes zu einem besonderen Klangerlebnis werden lassen. Auf dem Programm stehen Meisterwerke der italienischen und englischen Renaissancemusik. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse