Krakow am See : Oktoberfest-Stimmung ganz in Grau

Krakower können feiern.

von Regina Mai

14. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Auch die Krakower können Oktoberfest. Ein paar wetterfeste Gäste waren am Sonnabendvormittag schon zum Fassanstich durch Bürgermeister Jörg Oppitz (r.) gekommen. „Ich bin froh über jede Initiative und der MTB Club gehört zu jenen in der Stadt, die ohnehin immer dabei sind“, betont Oppitz. „Ich habe einfach Freude daran“, sagt Dieter Griep. Mit der Fischerei habe man einen guten Partner, fügt der Vereinsvorsitzende hinzu. Der Erlös des Festes soll in die Mountenbike und Downhill-Strecke am Mühlenberg fließen.