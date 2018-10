Jahmen : Ölwannen jetzt außer Gefahr

Autofahrer atmen auf: Bei Straßenausbau in Jahmen wurde Kopfsteinpflaster durch Asphalt ersetzt.

von Regina Mai

26. Oktober 2018, 16:33 Uhr

„Jetzt können die Älteren selbst mit dem Rolltor die Straße entlang spazieren“, stellt Georg Kellner fest, während ihm ebenso wie einer munteren Gruppe Interessierter, darunter einige Laager Stadtvertreter, ein scharfer Wind um die Nase geht. Es war Bauabnahme in Jahmen. In dreieinhalb Monaten ist ein rund 700 Meter langes Stück Straße durch das Dorf saniert worden.

„Die Bauarbeiten sind unproblematisch gelaufen. Für jedes Problem wurde eine Lösung gefunden“, betont Jörg Marten. Die beiden Jahmener sind froh, dass sie nun endlich eine ordentliche Straße haben. Auf dem alten holprigen Kopfsteinpflaster hätte es laufend Probleme gegeben. So manche Ölwanne unter einem Auto wurde aufgerissen. „Und außerdem war es laut“, sagt Jörg Marten. Die Asphaltdecke reduzieren den Verkehrslärm ganz erheblich.

Auch eine neue Beleuchtung hat Jahmen bekommen. Nur eine Sache müsse noch geklärt werden, erzählen die Jahmener. Am Rondell mit dem Baum in der Mitte ist eigens eine Buswartefläche installiert worden. „Aber dort hält der Schulbus nicht. Die Kinder steigen an einer Stelle an der Straße ein“, berichtet Georg Kellner. Angeblich kämen der Schulbus nicht ums Rondell. Rainer Haase vom Güstrower Planungsbüro Haase und Partner kann das auf den ersten Blick nicht nachvollziehen. In der Planungsphase habe es einen Vor-Ort-Termin mit dem Verkehrsunternehmen Rebus gegeben. „Damals ist der Bus rumgekommen“, bestätigt auch Jörg Marten. „Wir werden das mit Rebus besprechen“, kündigte Marion Hünecke, Leiterin des Geschäftsbereiches Stadt- und Gemeindeentwicklung im Laager Rathaus an. Planer Rainer Haase schlägt einen neuerlichen Vor-Ort-Termin mit Bus vor.