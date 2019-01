von Regina Mai

14. Januar 2019, 10:37 Uhr

Für das Norddeutsche Krippenmuseum an der Gleviner Straße geht am Mittwoch, 16. Januar, die Hauptsaison mit täglichen Öffnungszeiten zu Ende. Ab dann hat das Museum von Dinstag bis Sonntag in der Zeit von 11 bis 16 Uhr geöffnet.