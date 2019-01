Neujahrsempfang für die Krakower am Freitag

von Eckhard Rosentreter

Zum Neujahrsempfang der Stadt Krakow am See lädt Bürgermeister Wolfgang Geistert (parteilos) am Freitag, 18. Januar, um 16 Uhr in das Atrium der Naturparkschule im Luftkurort ein. Hans-Peter Hahn und Peter Körner gestalten mit Ausschnitten ihres Programms „Kästner und Tucholsky“ den kulturellen Teil. Zugleich möchte Geistert letztmals als Bürgermeister mit den Einwohnern der Stadt auf das Erreichte zurückblicken und vor allem ehrenamtlichen Akteuren für ihr Wirken zum Wohle der Gemeinschaft danken.