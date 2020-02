Neuer Name und Lob von Sterneköchen

Restaurant „Martinus“ im Golfhotel Serrahn eröffnet

von Dirk Buchardt

03. Februar 2020, 05:00 Uhr

Viele Köche verderben den Brei, sagt man. Eric Jadischke und Bastian Willamowski können über diesen Spruch nur lächeln – klar, die beiden Experten am Herd im Golfhotel Serrahn sind ja auch nur zu zweit. Und sie haben viel vor im „Martinus“. So nämlich heißt das Lokal, das an diesem Sonnabend seine Türen wieder für Gäste öffnete. Gemeinsam mit Objektleiter Martin Krüger, Marina Sünkenberg (Patisserie) und Kristin Steffens (Service) startet das Duo durch: Neu ausgerichtet, deutlich früher als das Golfhotel und eben mit neuem Namen. Warum?



„Wine&Dine“-Abende,

Tastings und Kabarett





„Viele Menschen denken, das sei hier nur ein Hotel und das Restaurant zur Beköstigung der eigenen Gäste“, erklärt Martin Krüger. „Dem ist nicht so – jeder ist willkommen, auch ein Sonntags- oder Abendausflug nach Serrahn kann ein schönes Erlebnis werden.“ Als Beispiele für geplante Veranstaltungen nennt der Hotelchef zwei „Wine & Dine“-Abende mit dem Güstrower Weinhändler Leo Höglinger, verschiedene Tastings und Kabarett-Abende.

Aber zum Namen... Wollte er sich selbst im Herzen Mecklenburgs verewigen? Martin Krüger schmunzelt. „Nein – das ist eine Assoziation zum Unternehmen. Martinus Van der Valk ist der Gründer der niederländischen Hotelkette. Der Golfplatz hätte sicher auch Stoff für anderes hergegeben, aber Martinus lässt sich leicht sprechen.“

Die Idee, ein ganzjähriges Angebot zu schaffen, keimte im Mai letzten Jahres. „Wir haben uns zusammengesetzt und entschlossen, etwas Neues zu machen“, erinnert sich Krüger, der damals gerade das Haus übernommen hatte. Schnell war man sich einig: Das geht nur über gehobene Ansprüche. „Das schnelle Schnitzel hat jeder...“, sagte Koch Bastian Wlamowski, „aber wenn schon ausgehen, dann erwarten viele doch, dass es gemütlich wird und sie die Zeit wie auch das Essen wirklich genießen können.“



Tagsüber bodenständig, abends gehobene Kost





Küchenleiter Eric Jadischke, ebenfalls 2019 nach Serrahn gekommen, verrät seinen kulinarischen Plan: „ Die Tageskarte ist bodenständiger. Mit Würzfleisch und auch Schnitzel – aber dennoch sehr ansprechend serviert.“ Der 27-Jährige, der in Rostock im Radisson Blue lernte und in Bayern bei den Spitzenköchen Richard Huth und Christian Mittermeier in die „Sterneschule“ ging, will mit „guter Qualität und saisonal-regionalem Angebot die Leute abholen“.

Ab 18 Uhr wechselt die Karte, in Gastraum und Wintergarten zieht ein Hauch von „Haute Cuisine“ . Neben vielen Einzelgerichten – vom caramelisierten Ziegenkäse über Jakobsmuschel und Rinderzunge, Bachsaibling bis zu Vanille-Heucreme-Brulée mit Cashew-Sauerrahm-Eis – können Besucher auch einen Menü-Vorschlag finden. „Der wechselt regelmäßig und enthält immer Highlights, die es in der Abendkarte nicht gibt.“

Lob aus berufenem Munde folgte prompt: Zu einem Bild des Müritz-Zanders schrieb Sternekoch André Münch vom „Butt“ in Hohe Düne per Whatsapp: „Wow – da würde ich auch hingehen“. Und auch Ronny Siewert, erfolgreichster Chef de Cuisine in MV, drückt den jungen Machern die Daumen. „Gute Küche kann es in Mecklenburg-Vorpommern gar nicht genug geben.“

Ob er auch nach den Sternen greifen will? „Immer langsam“, hält Jadischke den Ball flach. Man werde sich beim Restaurantkritiker Gusto bewerben und schauen, wo das „Martinus“ bei den Testern landet. Wichtig sei, dass es den Gästen schmeckt – Tag für Tag.