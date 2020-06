Reimershagen : Neuer Löschwasserteich

Weil der alte total versumpft ist, entsteht in Kirch Kogel ein neues Reservoir

von Jens Griesbach

06. Juni 2020, 05:00 Uhr

Die Gemeinde Reimershagen macht sich an die Umsetzung der Brandschutzbedarfsplanung. Jetzt hat die Gemeindevertretung den Neubau eines Löschwasserteichs in Kirch Kogel beschlossen. „Die Ausschreibung ist gelaufen, die Vergabe auch. Demnächst geht der Bau los“, informiert Bürgermeister Jens Kupfer.

Der alte Löschteich in Kirch Kogel gegenüber dem Gutshaus ist total versumpft und wird komplett neu gebaut. Im Gemeindegebiet werden laut Brandschutzbedarfsplanung aber noch mehr Löschwasserentnahmestellen benötigt. „In Reimershagen wird eine alte Zisterne als abflusslose Grube umgebaut“, sagt Jens Kupfer. „Diese soll dann als Löschwasserreservoir dienen.“ 100 000 Liter Löschwasser würde dieses Reservoir fassen können.

Und zudem prüft die Gemeinde, ob in Suckwitz ein Brunnen gebohrt werden kann. „Einen weiteren Brunnen wollen wir in Hohen Tutow bauen“, kündigt der Bürgermeister an. Foto: Christian Menzel