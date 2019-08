Laage : Mutmaßlicher Rauschgiftdealer festgenommen

Polizei beschlagnahmt 55 Kilogramm Marihuana, 3,5 Kilogramm Kokain und 9 Kilogramm Ecstasy beschlagnahmt

von Eckhard Rosentreter

15. August 2019, 14:00 Uhr

Einen großen Erfolg im Kampf gegen illegale Betäubungsmittel vermelden die Staatsanwaltschaft Rostock und das Polizeipräsidium Rostock in einer gemeinsamen Pressemitteilung. In Laage haben Kriminalbeamte am Mittwoch insgesamt 55 Kilogramm Marihuana, 3,5 Kilogramm Kokain und 9 Kilogramm Ecstasy beschlagnahmt. Den sogenannten Straßenverkaufswert beziffern die Fahnder auf etwa 700 000 Euro.

Gleichzeitig sei im ländlichen Umfeld von Laage die Wohnung eines 36-jährigen Mannes durchsucht worden, dem der Handel mit Betäubungsmitteln in erheblichem Umfang vorgeworfen wird. Der Beschlagnahme der Rauschgifte waren Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Rostock vorausgegangen, die schließlich zum Tatverdächtigen führten. Der 36-Jährige wurde noch am gleichen Tag vorläufig festgenommen und der Haftrichterin in Güstrow vorgeführt, heißt es. Die habe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock einen Haftbefehl erlassen.

Der bis dahin polizeilich nicht auffällige Mann befinde sich nun in Untersuchungshaft und müsse mit einer langjährigen Haftstrafe rechnen.