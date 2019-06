Laage : Musikalisches Pfingstfest

von svz.de

05. Juni 2019, 05:00 Uhr

„Lauschen und Sehen. Sehen und Lauschen“ ist ein musikalische Abend in der Sarmstorfer Kapelle überschrieben. Morgen ab 19 Uhr ist Güstrows Kantorin Angelika Ohse zu Gast und begleitet den Seniorenchor. Für Pfingstmontag plant die Christophorus Kirchengemeinde Laage einen musikalischen Ausflug und am Dienstag bildet eine musikalische Stunde in der Kirche Polchow den Abschluss. Ab 10 Uhr sind Werner Singer (Orgel), Hamburg, und Angela Ziegler (Gesang),Rostock, zu erleben.