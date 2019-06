Am sonnabend : Mühl Rosiner feiern Schützenfest in Güstrow

von svz.de

19. Juni 2019, 05:00 Uhr

Mühl Rosin feiert Schützenfest: Die Gemeinde will nächsten Sonnabend den Schützenkönig und die Schützenkönigin sowie die beste Mannschaft im Kleinkaliber-Schießen ermitteln. Jugendliche von 14 bis 18 Jahren können in Begleitung Erwachsener an diesem Wettbewerb teilnehmen, informiert Organisator Harry Jahr. Zwölf- bis 18-Jährige können zudem ihren König und ihre Königin im Luftgewehrschießen ermitteln.

Das Schützenfest findet von 10 bis 14 Uhr bei der Schützenzunft Güstrow am Sonnenplatz statt. Interessenten können direkt zum Sonnenplatz kommen oder melden sich bei Harry Jahr, Telefon 03843/82695, an.