Krakow am See : Morgen noch eine Wanderung

24. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die letzte fest angesetzte geführte Naturführung rund um den Luftkurort startet am Donnerstag, den 25. Juli. Seltene Tiere und Pflanzen sind zu erleben, dabei spenden die Bäume im Krakower Buchenberg wohltuenden Schatten und kühlen über die Verdunstung von Wasser sogar die Luft. Treff ist um 10 Uhr vor der Touristinformation am Markt. Die Tour dauert etwa zwei Stunden und wird durch einen sachkundigen Naturguide begleitet. Eine Anmeldung kann vorab unter Telefon 038457/ 22258 oder kurz vor der Wanderung in der Touristinformation erfolgen. Weiterhin können Führungen auf Anfrage organisiert werden.