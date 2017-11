Pfarrkirche Güstrow : Mit „3G“ zur Kirche der Zukunft

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Griesbach 1 von 1

Es ist eine völlig neue Form des Gottesdienstes, bisher einmalig in der evangelisch-lutherischen Kirche in Deutschland. Und Güstrow ist der Ort für dieses Modellprojekt. Es heißt: „3G“-Gottesdienst. „3G“ steht dabei für drei Generationen. Pastor Mitchell Grell hat die Idee aus Norwegen und will diesen neuartigen Laien-Gottesdienst jetzt auch in der Pfarrkirchengemeinde in Güstrow etablieren. „Es ist so einfach und nahe liegend“, sagt er. „Gerade in der evangelischen Kirche, die sich mit dem Priestertum aller Gläubigen brüstet. Wir müssen uns selbstkritisch hinterfragen, warum wir das nicht schon früher gemacht haben.“



Die „Profis“ halten sich bewusst zurück





Drei Generationen gestalten den Gottesdienst gemeinsam – eigenständig. „Wir als ,Profis’ halten uns zurück und geben allenfalls Ratschläge“, sagt Pastor Grell. Kinder und Konfirmanden, die mittlere Generation und ältere Gemeindemitglieder würden so selbst Verantwortung für die Gestaltung des Gottesdienstes tragen. Grell stellte sich die Frage: „Wie belebt man einen Gottesdienst? Wie wirke ich als Gemeinde offen und einladend?“ „3G“ böte hier eine Antwort. „Wir übergeben den Menschen dabei wichtige Aufgaben, sie bekommen Anteil am liturgischen Geschehen“, ist er überzeugt. Liturgie und Gesang, Verkündigung und Gebete werden von einem Vorbereitungsteam aus Laien besprochen und entschieden. In der Pfarrkirchengemeinde hat sich bereits ein gemischtes Team aus zwölf Personen gebildet. „Wichtig ist, dass alle drei Generationen zusammenarbeiten. So lernen sie sich auch besser kennen und schätzen“, sagt der Pastor.

Die Idee brachte der Pastor aus seinem Familienurlaub im Sommer in Norwegen mit. Im hohen Norden wurde diese neue Form des Gottesdienstes erstmals in der Praxis mit Erfolg getestet. „Die Norweger sind gerade dabei, den ,3G’-Gottesdienst landesweit einzuführen“, sagt Grell.

Soweit ist es in Deutschland noch nicht. Grell gibt zu, dass es in Güstrow durchaus Kritik von Kirchenältesten gab, als er ihnen die Idee vorstellte. „Aber die meisten zeigten sich offen“, sagt er. Einen „3G’-Gottesdienst hat die 1400 Mitglieder zählende Pfarrkirchengemeinde bereits gefeiert. Viele junge Familien seien dabei gewesen. „Dieser Gottesdienst ist sehr gut gelaufen. Ein Kirchenältester hat mir gesagt, es sei der schönste Gottesdienst gewesen, den er je erlebt habe“, freut sich Grell.

Eine Kirchengemeinde dürfe nicht zu „pastorenzentriert“ werden, sagt der Güstrower Pastor. Es sei ein Hauptanliegen der Reformation gewesen, die Gemeindemitglieder mehr in die Verantwortung zu nehmen. „Wir haben die Arbeit in der Kirche zu sehr professionalisiert, so dass sich Nicht-Geistliche kaum an uns rantrauen“, hat Grell festgestellt. „Selbstverständlich wollen wir den traditionellen Gottesdienst nicht aufgeben“, beschwichtigt der Pastor im gleichen Atemzug. Aber mit „3G“ solle ein zusätzliches Angebot geschaffen werden. Vierteljährlich soll dieser Gottesdienst jetzt in Güstrow stattfinden. Der nächste Termin ist der 21. Januar 2018.