von svz.de

01. März 2019, 20:35 Uhr

Zum Medienkompetenz-Preis MV 2019 haben sich in diesem Jahr 31 Projekte beworben. Die meisten Einreichungen kommen aus Rostock (fünf), Greifswald (drei), Wismar (drei) und Güstrow (drei), darunter der Güstrower Jugendklub Alte Molkerei. Die Preisverleihung findet am 25. April in Rostock statt.