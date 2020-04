zur person : Max Kaden

von Eckhard Rosentreter

11. April 2020, 11:39 Uhr

> geboren 1976 in Rostock

> aufgewachsen am Malchiner See in Wendischhagen

> nach Waldemar-Lenz Oberschule Remplin Besuch der Alfred-Almond Central School in Upstate New York, USA

> John-F.-Kennedy Deutsch-Amerikanische Schule, Berlin Zehlendorf

> American High School Diploma und Abitur

> Zivilersatzdienst im Foyer Therapeutique de Ruzière, Frankreich

> drei Jahre Noviziat und ein Jahr vollordinierter Mönch im Buddhistischen Kloster von Zenmeister Thich Nhat Hanh

> Tischlerlehre, Arbeit in den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen

> Hatha Yoga Lehrer Ausbildung

> verheiratet