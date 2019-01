Mal richtig entspannen

von Jens Griesbach

29. Januar 2019, 19:43 Uhr

Wer möchte nicht entspannt und sicher seinen Alltag bewältigen. Nicht immer gelingt es einem aber, die nötige Ruhe und Gelassenheit aufzubringen. Eine Methode, die dabei helfen kann, ist das autogene Training. Es hilft bei persönlicher Überlastung oder Unsicherheit, bei Stresssituationen oder permanenter Anspannung das innere Gleichgewicht wiederzuerlangen. Das Familien-, Freizeit- und Lernberatungszentrum der Güstrower Awo bietet einen neuen Kursus „Autogenes Training“ an: an acht Abenden, immer montags ab 17.30 Uhr. Anmeldungen und Informationen unter Telefon 03843/842400 oder persönlich am Platz der Freundschaft 3.