Linstow : Männer zeigen Muskeln – wer wird der Schönste?

von Eckhard Rosentreter

03. Dezember 2018, 20:00 Uhr

Zum 25. Mal kürt die Miss Germany Corporation (MGC) Deutschlands schönsten Mann. Im Rahmen einer Gala im Van der Valk Resort in Linstow wird eine VIP-Jury am Abend des 8. Dezember die Entscheidung treffen, wer Mister Germany 2019 sein wird. 16 Herren haben sich für das Finale qualifiziert. Bevor die 16 Männer zur Endgala antreten, sind sie noch bis Donnerstag im Mister-Germany-Camp in Kalawy/Ägypten. Dort sind Fotoshootings, Fitness- und Sportprogramme sowie Catwalk-Training zur Vorbereitung auf die Wahl des Mister Germany an der Tagesordnung. Muskelspiele hoch zu Ross gehören zur Einstimmung auf den Show-Wettstreit in Linstow.