Lohmen : Lohmen zählt die Schritte

von svz.de

05. Juni 2019, 05:00 Uhr

Mit der Aktion „Gemeinde Lohmen bewegt sich“ vom 7. bis 13. Juni wird das Dorffest am Sonnabend, 15. Juni, eingeläutet. 792 Jahre ist es her, dass Lohmen erstmals urkundlich erwähnt wurde, also ist das Ziel der Aktion gemeinsam 792 000 Schritte zu gehen. 79 Bürger der Gemeinde haben sich bereits angemeldet. „Wir hatten auf 200 Teilnehmer gehofft“, sagt Heidrun Grabert. Es ist egal, ob die Teilnehmer laufen, spazieren gehen, oder eine Wegstrecke mit dem Rollator oder Rollstuhl zurücklegen. Wichtig ist nur sich zu bewegen. Eine Anmeldung ist noch bis morgen um 17 Uhr in der Touristinformation bei Heidrun Grabert, Telefon 038458/20040, möglich. Gestartet wird am Freitag, 7. Juni, zwischen 16 und 17 Uhr an der Touristinformation. Dort erhalten die Teilnehmer einen Transponder, der ihre Schritte zählt.