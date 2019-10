Lohmen : Lohmen richtet Line Dance Contest aus

Fünf Teilnehmern am Sonnabend.

von Regina Mai

09. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Fünf Gruppen treten am Sonnabend, 12. Oktober, ab 19 Uhr in der Festscheune zum 1. Lohmener Line Dance Contest an. Die Gemeinde stiftet einen Wanderpokal, den es zu erringen gilt. Anschließend ist Tanz in der Festscheune.

Eine Line Dance Gruppe selbst gibt es in Lohmen nicht – bisher nicht –, wohl aber eine Lohmenerin, die bei den Roadrunnern in Kukuk bei Parchim tanzt. Gemeinsam mit dieser Formation wurde jetzt der Wettstreit ins Leben gerufen, berichtet Heidrun Grabert von der Tourist-Information in Lohmen. Die Teilnehmer kommen vorwiegend aus dem Nachbarlandkreis Ludwigslust-Parchim und aus Mühl Rosin. „Zuerst ist ein Pflichttanz zu absolvieren, dem folgen zwei Tänze als Kür“, berichtet Heidrun Grabert. Eine achtköpfige Jury wird den Sieger ermitteln. Dabei seien Tanz, Kleidung und Ausstrahlung die wichtigsten Kriterien.

Für den sich anschließenden Tanzabend sind der Cuntrysänger Cast-Rider (Michael Peeck) und DJ Bully engagiert. „Der Eintritt ist frei. Wir hoffen auf viele, viele Besucher“, sagt Heidrun Grabert und ist gespannt auf die Resonanz .