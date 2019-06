von svz.de

26. Juni 2019, 05:00 Uhr

Am 1. Juli um 17Uhr findet im Awo-Familienzentrum am Platz der Freundschaft in Güstrow der letzte Güstrower Literaturkreis vor der Sommerpause statt. Gemeinsam suchen die Teilnehmer Antworten auf die Frage, was Bastian Sick und Mark Twain miteinander verbindet. Wer mitmachen möchte, ist willkommen.