Güstrow : „Lichtblick“ neu in Südstadt

01. März 2019, 20:20 Uhr

Der Berg unbearbeiteter Formulare, Anträge oder Rechnungen türmt sich? Bei Schwierigkeiten oder Krisen in der Partnerschaft, in der Familie, im Freundeskreis oder im Berufsleben scheint ein offenes, Orientierung gebendes Ohr weit und breit nicht in Sicht? Wie werde ich der Komplexität meines eigenen Alltags gerecht? Hilfe bei diesen und vielen weiteren Themen bietet die Awo-Familienbildung in der Güstrower Südstadt. Ab dem 6. März gibt es hier am Platz der Freundschaft immer mittwochs in der Zeit von 9 bis 12 Uhr die Möglichkeit, an einer offenen Sprechstunde mit Inga Schwarz teilzunehmen.

Inga Schwarz leitet seit 2016 Kurse mit Menschen aus aller Herren Länder und bietet im Rahmen des neu entstehenden „Lichtblicks“ kostenlose Beratung für Einzelne, Alleinerziehende oder Familien mit verschiedenen sozialen Problemstellungen an. Sie berät, begleitet, hilft und unterstützt bei der Durch- und Umsetzung sozialer Hilfen bei Ämtern und Institutionen, bei Themen rund um die Familie oder das alltägliche Leben und ermöglicht die Vermittlung an weitere Hilfeleistungsstellen in Güstrow.

„Mein Anliegen ist es, für und mit Menschen einen vertraulichen Ort der ersten Beratung, Begleitung, der Begegnung, des Austauschs und der Sensibilisierung füreinander zu schaffen, an dem jeder die Hilfe erhält, die er braucht oder sich wünscht“, sagt Inga Schwarz. „Alle Menschen sind willkommen, um Neues zu erfahren, Kontakte zu knüpfen und sich über Informationen, Sichtweisen und Ideen auszutauschen.“