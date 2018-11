Güstrow : Letztes „Rendezvous auf Schloss Güstrow“

von svz.de

27. November 2018, 20:34 Uhr

„Johann Albrecht II. zu Mecklenburg-Güstrow. Ein Fürstenleben im Dreißigjährigen Krieg“ überschreibt der Rostocker Anselm Pell seinen Vortrag mit dem er zum letzten „Rendezvous auf Schloss Güstrow“ in diesem Jahr einlädt. Im Mittelpunkt steht der Güstrower Herzog Johann Albrecht II., der vor 400 Jahren die Kasseler Landgräfin Elisabeth geheiratet hat. Das Herzogtum Mecklenburg stand wenige Jahre nach der prunkvollen Hochzeit im Dreißigjährigen Krieg dramatisch zwischen den Fronten. Was es bedeutete, in dieser Zeit Landesfürst zu sein, wird am Beispiel dieses Jüngeren der beiden regierenden Herzöge zu Mecklenburg deutlich, der im Jahr 1628 ins Exil gehen musste, weil Wallenstein die Herrschaft im Land übernahm.

Der Historiker Anselm Pell stellt diesen schillernden Herzog und sein dramatisches Schicksal am Mittwoch, dem 5. Dezember, um 18 Uhr im Güstrower Schloss vor.