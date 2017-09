Monatssieger leserfotoaktion : „Größte Ehre gebührt dem Frosch“

vergrößern 1 von 2 Foto: Caroline Weißert 1 von 2

„Die Größte Ehre gebührt dem Frosch“, gibt sich Gesa Groeneveld, die aktuelle Monatssiegerin der SVZ-Leserfoto-Aktion, bescheiden. Mit ihrem Foto des kecken Laubfrosches in ihrem Balkonkasten konnte sich die Hoppenraderin einen Platz im SVZ-Jahreskalender 2018 sichern. Naturaufnahmen liebt die 62-Jährige besonders und die schönsten gelingen ihr daheim – am Gutshaus in Hoppenrade. „Der Vorteil ist, dass man die Kamera immer in der Nähe hat, wenn sich ein schönes Motiv – etwa der Besuch unserer Rehe – bietet“, erklärt Gesa Groeneveld.

Es habe Zeiten gegeben, da habe sie gerne und viel fotografiert und dann auch mal phasenweise gar nicht, erklärt die Diplom-Sozialpädagogin, die im Bereich Erziehungsberatung im Awo-Mehrgenerationenhaus in Güstrow tätig ist. „Zuletzt habe ich mir eine Digitalkamera mit Teleobjektiv gekauft. da bin ich aber eher noch in der Lernphase und versuche mich in die Technik hineinzudenken. Die Handhabung ist gar nicht so einfach“, gibt die gebürtige Ostfriesin zu. Die neue Kamera biete ihr eine ganz andere Art sich mit der Fotografie zu beschäftigen. „Vieles muss ich ganz neu lernen“, sagt sie.

So manches Mal freue sich sich auch einfach, dass die Kamera eine intelligente Automatik-Funktion habe. „Die kann man einsetzen, wenn es schnell gehen muss“, sagt sie. Der Laubfrosch in ihrem Blumenkasten war indes sehr geduldig und blickte keck in den Fotoapparat. „Da spielt auch ein Quäntchen Glück mit hinein“, resümiert sie.

Nun sind Sie gefragt, liebe Leser, ein letztes Mal suchen wir einen Monatssieger für unseren Jahreskalender 2018 im Monat September. Wie sie gewinnen können, lesen sie nachfolgend.

So werden Sie Monatssieger

Wir suchen die besten Hobbyfotografen mit den schönsten Motiven unter dem Motto „Mein Lieblingsplatz“. Ein Jahr lang küren wir in der Redaktion jeweils einen Wochensieger und veröffentlichen sein Foto am Montag. Am Ende jedes Monats entscheiden Sie, lieber Leser, welches das schönste Foto ist und als Monatsmotiv im SVZ-Leserfoto-Kalender 2018 erscheinen soll.

Hinweise:

• Die Auflösung der Fotos sollte mindestens 300 dpi hoch sein

• Fotos nur im Querformat

• Fotos nie bearbeiten

• Bildtext mitliefern: was ist zu sehen, wo fotografiert und warum gerade dieses Motiv

• Namen, Anschrift und Telefonnummer unbedingt vermerken

• Bilder an guestrow@svz.de, Kennwort: Fotoaktion oder unser Online-Formular nutzen

• jeder Teilnehmer kann nur einmal Monatssieger werden

• Mit der Teilnahme stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen für Fotoaktionen zu, die Sie unter AGB auf svz.de finden oder in der Redaktion einsehen können.

von Caroline Weißert

erstellt am 02.Sep.2017 | 05:24 Uhr