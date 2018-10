Leser-Talk mit dem SVZ-Chef

Wir laden Sie zu einer Gesprächsrunde ein: Melden Sie sich an

von Eckhard Rosentreter

13. Oktober 2018, 05:00 Uhr

„Die SVZ schreibt eh nur, was die Politik ihr erlaubt…“ „Keineswegs!“, sagt SVZ-Chefredakteur Michael Seidel. Aber glauben auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, möglicherweise doch an diese These? Immer wieder mal, und verstärkt in den letzten Jahren, kochen solche Auffassungen hoch.

Wie ist das aber mit dem Verhältnis zwischen Politik und Medien? Was haben die Politiker und Medienmachern zu sagen und was nicht? Oder ist es gar umgekehrt, haben Medienleute womöglich Macht über Politiker?

Über solche Fragen mit uns Zeitungsmachern zu diskutieren, lädt die Schweriner Volkszeitung Sie herzlich ein. Am Donnerstag, dem 18. Oktober, stellen sich Michael Seidel und ein Teil seines Redaktionsteams im „Treff.Sonne“ der AWG in der Armesünderstraße 7 in Güstrow Ihren Fragen. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Da unsere Plätze begrenzt sind, bitten wir um Ihre Anmeldung. Das geht online unter www.svz.de/svztalk oder am Montag ab 8 Uhr auch telefonisch unter 03843/ 6953 8313. 16 Uhr ist Montag Anmeldeschluss.