Foto-Aktion : Leser präsentieren SVZ-Kalender

Unter dem Motto „Mein Lieblingsplatz“ kürten SVZ-Leser in den vergangenen zwölf Monaten die besten Fotos von Hobbyfotografen. Diese Motive aus der Region Güstrow, Krakow am See und Laage sind jetzt in einem exklusiven Kalender zu finden. Der SVZ-Fotokalender 2018 ist ab heute für 14,95 Euro in der SVZ-Geschäftsstelle in Güstrow erhältlich. Die bereits vorbestellten Kalender sind bis zum 15. November für die SVZ-Leser in Ihrer SVZ-Geschäftsstelle, Domstraße 9, 18273 Güstrow, Telefon 0 38 43/69 53 84 60, reserviert. Präsentiert wird der neue SVZ-Fotokalender von der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow-Parchim (AWG). Für den Druck und das Layout ist die Güstrower Werbeagentur Wosch verantwortlich.