Im September : Landkreis Rostock ruft zum Tag des Offenen Denkmals auf

von svz.de

04. Juli 2019, 05:00 Uhr

Denkmaleigentümer im Landkreis Rostock sind aufgerufen, sich für den Tag des Offenen Denkmals im September anzumelden. „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ ist das Motto des diesjährigen Denkmaltages. Die Eröffnungsveranstaltung des Landkreises Rostock ist in der Kunstmühle Schwaan geplant. „Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und sind sicher, dass schon die Vorbereitungen für den Tag des Offenen Denkmals viel Freude bringen“, sagt Stephan Hagemann, Leiter der Unteren Denkmalschutzbehörde.

Anregungen zum Thema hält der Landkreis in Zusammenarbeit mit der Deut-schen Stiftung Denkmalschutz auf seiner Internetseite bereit. „Alle Denkmaleigentümer, Vereine mit Bezug zu Denkmälern und unsere Gemeinden im Landkreis sind herzlich eingeladen, sich am Denkmaltag zu beteiligen und diesen Tag mit sehenswerten Objekten und spannenden Veranstaltungen zu bereichern“, so Stephan Hagemann weiter.

Die Teilnehmer werden im regionalen Programmheft und auf der Internetseite des Landkreises Rostock veröffentlicht. Anmeldeschluss für das regionale Programm zum Tag des offenen Denkmals ist der 30. Juli. Eigentümer, die sich bereits bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz angemeldet haben, werden darum gebeten, sich ebenfalls beim Landkreis zu melden.