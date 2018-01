Jugend musiziert : Lampenfieber auf Hochtouren

Am 27. und 28. Januar Regionalausscheid von „Jugend musiziert“ in Güstrow . 31 Teilnehmer aus der Kreismusikschule dabei.

Hochdruck an der Kreismusikschule Güstrow. Lehrer bereiten ihre Schüler auf die erste Etappe des 55. bundesweiten Wettbewerbs „Jugend musiziert“ vor und sind zusätzlich in organisatorische Aufgaben eingebunden. Denn der Regionalausscheid als erste Stufe findet in diesem Jahr am 27. und 28. Januar in Güstrow statt. „Wir erwarten 113 Teilnehmer aus dem Landkreis und der Hansestadt Rostock. Dazu kommen noch einmal 30 Juroren“, sagt Schulleiterin Ulrike Bennöhr.

Vor drei Jahren, als die Barlachstadt schon einmal Gastgeber war, kamen 66 Teilnehmer. „Die Folge dieses Anstiegs ist, dass wir eine Spielstätte mehr brauchen“, berichtet die Schulleiterin und verweist auf logistische Aufgaben, die zu lösen sind. Da muss beispielsweise in das Haus II des Brinckmangymnasiums ein Flügel für die Begleitung der Holz- und Blechbläser transportiert werden. Weitere Instrumente – Klaviere, Cembalo, E-Piano – müssen in Einspielräumen zur Verfügung stehen. „Das Schöne aber ist, dass wir mit unseren Wünschen offene Türen einrennen. Überall stoßen wir auf Verständnis und große Hilfsbereitschaft“, sagt die Pädagogin.

So habe Axel Wulff im Bürgerhaus extra eine Veranstaltung verlegt, um das Haus für den Wettbewerb freizumachen. Jan Rädke schließe zwei Häuser des John-Brinckman-Gymnasiums auf und der Landkreis stelle den Kreistagssaal für den Gitarrenwettbewerb zur Verfügung. Erleichterung bringe auch, dass die Vorbereitungsarbeit auf teilnehmende Einrichtungen wie die Kreismusikschule Bad Doberan, die Weltmusikschule „Carl Orff“, das Konservatorium Rostock oder die Hochschule für Musik und Theater verteilt wird und nicht allein beim Gastgeber verbleibt. „Dadurch haben wir zwar jedes Jahr etwas in der Vorbereitungsphase zu tun, aber der Stress für den jeweiligen Gastgeber hält sich in Grenzen“, lobt Ulrike Bennöhr die 2015 erstmals eingeführte Arbeitsteilung.

Aus der Kreismusikschule Güstrow werden 31 Schüler am Regionalwettbewerb teilnehmen. Davon kommen vier von der Arbeitsstelle Teterow und zwölf aus Bützow. Mit elf Teilnehmern aus der Musikschule Güstrow ist das Fach Gitarre am stärksten belegt, gefolgt von den Blockflöten, auf die sich sieben Teilnehmer vorbereiten. Neben Schülern mit Wettbewerbserfahrung wie Miriam Erle, Wiebke Lüth oder Lea Brinckmann gibt es auch eine Reihe von Debütanten. Dabei dürften die siebenjährigen Joachim Bauer und Romeo Wiede, die vierhändig Klavier spielen, zu den jüngsten Teilnehmern des Wettbewerbs gehören.

Der Regionalausscheid wird an zwei Tagen ausgetragen. Nach jedem Tag gibt es im Bürgerhaus eine Abschlussveranstaltung, auf der erfolgreiche Teilnehmer spielen. Dieses Konzert beginnt am Sonnabend um 18.30 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr. Beide Veranstaltungen sind öffentlich und kostenfrei. „Auch die Wettbewerbs-Vorspiele können von Interessenten besucht werden. Nur die Jurysitzungen finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt“, informiert Ulrike Bennöhr.

Die erfolgreichsten Teilnehmer des Regionalausscheides werden zum Landeswettbewerb delegiert. Der findet am 17. und 18. März in Neubrandenburg statt. Wer sich dort durchsetzt, darf zum Bundeswettbewerb fahren.