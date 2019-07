Güstrow : Kursus zur Bildbearbeitung

von svz.de

18. Juli 2019, 05:00 Uhr

Einen Kursus zur Bildbearbeitung bietet die Volkshochschule am 10. September, 15 Uhr, in ihren Räumen in der John-Brinckman-Straße 4 an. Kursleiter ist Matthias Keil. Mit GIMP gibt es eine kostenlose Alternative zu Photoshop. Fotos und Bilder können professionell bearbeitet werden, die Arbeit mit Ebenen ist ebenso möglich wie Montagen und Retuschen.

Anhand einiger Beispielbilder wird gezeigt, wie man bestmögliche Ergebnisse erzielen kann. Die Teilnehmer erhalten Tipps zum Herunterladen und Installieren aus dem Internet. Anmeldung unter www.vhs-lkros.de oder bei Anke Doll unter Telefon 03843/75540210.