Kunstverein lädt zu Versammlung

15. Januar 2020, 17:02 Uhr

Der Kunst- und Altertumsverein Güstrow e.V. lädt am Montag, 20. Januar, 18 Uhr, zu seiner jährlichen Mitgliederversammlung in das KinderJugendkunsthaus, Baustraße 3-5, ein. Neben dem Tätigkeitsbericht für das vergangene und dem Ausblick für das neue Jahr stehen ein Wechsel im Vorstand und eine Satzungsänderung an. Bürgermeister Arne Schuldt wird über das Kulturleben der Stadt sprechen. Der Verein lädt alle Mitglieder und Interessenten an der Kulturarbeit ein.