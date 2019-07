Güstrow : Kunsthandwerk auf Markt

von svz.de

12. Juli 2019, 09:56 Uhr

Am Mittwoch, dem 17. Juli, lädt der Sommermarkt des Kunsthandwerks wieder von 10 bis 17 Uhr zum Bummeln und Erleben auf den Marktplatz in Güstrow ein. Künstler und Kunsthandwerker der Region präsentieren ihre Erzeugnisse und Werke. Zum Angebot gehören unter anderem Keramik, Schmuck, textile Unikate, Seifen, Kerzen und vieles mehr. „Dinge, die das Leben schöner machen und die man nicht an jeder Ecke finden kann“, sagt Sommermarkt-Organisatorin Manuela Fehrenberg.