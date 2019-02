Güstrow : Kulturkonferenz am Sonnabend

von svz.de

27. Februar 2019, 20:21 Uhr

Kulturministerin Birgit Hesse und der Landeskulturrat laden am Sonnabend zur zweiten Regionalen Kulturkonferenz in das Güstrower Kreishaus ein. Von 10 Uhr an sind Kulturschaffende, Vertreter von Vereinen und Verbänden, Experten aus dem Kulturtourismus, der kulturellen Bildung, aus Politik und Verwaltung zum Dialog über die Entwicklung kulturpolitischer Leitlinien eingeladen. „Landesregierung und Landeskulturrat wollen Mecklenburg-Vorpommern keine kulturpolitischen Leitlinien verordnen, sondern sie mit Künstlern, Kulturschaffenden und kulturell engagierten Menschen gemeinsam entwickeln”, betont Kulturministerin Birgit Hesse. Beim Auftakt zur Kulturkonferenz Mitte Januar in Schwerin seien, so die Ministerin, viele Ideen zusammengetragen worden, dies solle in der nun zweiten Runde fortgeführt werden. Im Mittelpunkt bei der Entwicklung kulturpolitischer Leitlinien soll die freie Szene stehen.