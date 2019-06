Güstrow : Kreistag wählt Hackendahl zum Präsidenten

CDU-Mann steht dem Kreistag vor.

von Regina Mai

26. Juni 2019, 20:00 Uhr

Neuer Kreistagspräsident ist der Christdemokrat Veikko Hackendahl (r.). Glückwünsche dazu gab es unter anderem von Landrat Sebastian Constien (SPD). Von den Mitgliedern des Kreistages des Landkreises Rostock erhielt der Kröpeliner gestern 50 Stimmen. 17 Stimmen entfielen auf seinen Mitbewerber, den ehemaligen Teterower Bürgermeister Reinhard Dettmann. Hackendahl ist Rechtsanwalt und seit zehn Jahren in der Kommunalpolitik unterwegs. Dem Kreistag gehört der 45-Jährige seit 2014 an. Sich der hohen Verantwortung bewusst, kündigte Hackendahl an, zukunftsorientiert, gewinnbringend und sachlich handeln zu wollen.